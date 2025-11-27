А что в кино? «Человек-слон», «Умри, моя любовь» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Биографическая драма «Человек-слон» (США, Великобритания). Черно-белая классика от Дэвида Линча — картина 1980 года о Джоне Меррике, изуродованном мужчине, которого врач Тривз спасает из шоу уродцев и помогает раскрыть его интеллект и внутреннюю силу.
Военная комедия «Есть только МиГ» (Россия). 1944 год. Несколько офицеров с травмами и проблемами со здоровьем отправляют на ложный аэродром, который противник принимает за настоящий. Лётчик Иван Поливанов узнаёт об этом слишком поздно, оказавшись в центре неожиданных боевых событий.
Драматический триллер «Умри, моя любовь» (Великобритания, Канада, США). Пытаясь скрыться от прошлого, Грейс и Джексон уезжают в горы Монтаны. Их попытка начать жизнь заново перерастает в болезненную зависимость друг от друга, где любовь превращается в опасную одержимость.
