Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 2025 15:54
473
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
802
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 617
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 578
Задержана группа мигрантов за кражу драгоценностей из магазина в Рязани на 3 млн
Задержаны пятеро граждан одного из государств ближнего зарубежья. Их поймали на территории Московской области. Предварительно установлено, что злоумышленники в августе-октябре 2025 года в Казани и Рязани совершили семь краж. Во всех случаях сообщники действовали в ночное время. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.

Группа мигрантов украла из магазина в Рязани драгоценности на три млн. Об этом 26 ноября сообщила представитель МВД Ирина Волк в своих соцсетях.

Задержаны пятеро граждан одного из государств ближнего зарубежья. Их поймали на территории Московской области.

Предварительно установлено, что злоумышленники в августе-октябре 2025 года в Казани и Рязани совершили семь краж.

Во всех случаях сообщники действовали ночью. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.

Среди похищенного фигурантами — металлический ящик с 2,5 млн рублей из офиса в Казани. Там же, из ювелирной мастерской, украли 230 единиц украшений стоимостью более пяти миллионов рублей.

Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых пропали деньги и ценности на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Во время обысков изъяты деньги, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие предметы. В результате причинен ущерб на 15 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов заключили под стражу.