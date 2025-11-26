Задержана группа мигрантов за кражу драгоценностей из магазина в Рязани на 3 млн

Группа мигрантов украла из магазина в Рязани драгоценности на три млн. Об этом 26 ноября сообщила представитель МВД Ирина Волк в своих соцсетях.

Задержаны пятеро граждан одного из государств ближнего зарубежья. Их поймали на территории Московской области.

Предварительно установлено, что злоумышленники в августе-октябре 2025 года в Казани и Рязани совершили семь краж.

Во всех случаях сообщники действовали ночью. Они взламывали двери или окна подручными средствами и проникали в помещения.

Среди похищенного фигурантами — металлический ящик с 2,5 млн рублей из офиса в Казани. Там же, из ювелирной мастерской, украли 230 единиц украшений стоимостью более пяти миллионов рублей.

Кроме того, потерпевшими стали четверо граждан, у которых пропали деньги и ценности на общую сумму около четырех миллионов рублей.

Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Во время обысков изъяты деньги, смартфоны, ювелирные изделия, автомобиль и другие предметы. В результате причинен ущерб на 15 миллионов рублей.

Возбуждены уголовные дела. Фигурантов заключили под стражу.