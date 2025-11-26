Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
489
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
816
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 632
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 607
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Власти одобрили строительство шести высоток в центре Рязани
Власти одобрили строительство шести высоток в центре Рязани на улице Фирсова. Соответствующее постановление горадминистрации от 21 ноября опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Власти разрешили поменять назначение участка с зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого на зону многоэтажной жилой застройки на улице Фирсова, на месте бывшего мясокомбината в Рязани.

Речь идет о возведении шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса запланировано появление нескольких сотен паковочных мест. Общая площадь предполагаемого жилья — 90 тысяч м². Площадь планируемого озеленения — 12 тысяч 772 м², а застройки — 24 тысячи 900 м².

Напомним, 17 октября стало известно, что в Рязани пройдут общественные обсуждения планов на стройку высоток в центре.