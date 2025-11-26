Власти одобрили строительство шести высоток в центре Рязани

Власти разрешили поменять назначение участка с зоны многофункционального делового, общественного и коммерческого на зону многоэтажной жилой застройки на улице Фирсова, на месте бывшего мясокомбината в Рязани.

Власти одобрили строительство шести высоток в центре Рязани на улице Фирсова. Соответствующее постановление горадминистрации от 21 ноября опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

Речь идет о возведении шести домов разной этажности. Вокруг жилого комплекса запланировано появление нескольких сотен паковочных мест. Общая площадь предполагаемого жилья — 90 тысяч м². Площадь планируемого озеленения — 12 тысяч 772 м², а застройки — 24 тысячи 900 м².

Напомним, 17 октября стало известно, что в Рязани пройдут общественные обсуждения планов на стройку высоток в центре.