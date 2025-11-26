В Рязанской области в многоэтажке произошел пожар
Отмечается, что ЧП случилось во вторник, 25 ноября, в Скопине. Огнём повреждена кухня. В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники. Площадь пожара составила четыре кв. метра.
