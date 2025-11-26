В Рязанской области полицейские раскрыли кражу с помощью оставленных вором бутылок

Инцидент произошел в Сасовском округе. В полицию обратился 43-летний рязанец и сообщил, что у него украли мотор и запасной винт с лодки, хранящейся на берегу озера Станица. Мужчина уточнил, что оставил лодку на озере на зиму. Чтобы избежать кражи, рязанец прикрепил ее к берегу и опутал цепями мотор. Когда рыбак приехал проверить лодку, то обнаружил, что цепи, охраняющие оборудование, перекушены. Полицейские выехали на место и нашли на берегу озера бутылки из-под спиртного. Оперативники выяснили, что алкоголь был куплен в населенном пункте неподалеку от озера. Опросив работников магазина, полицейские установили описание автомобиля, на котором передвигался покупатель. Им оказался 27-летний житель Сасова.

В Рязанской области полицейские раскрыли кражу с помощью оставленных вором бутылок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Сасовском округе. В полицию обратился 43-летний рязанец и сообщил, что у него украли мотор и запасной винт с лодки, хранящейся на берегу озера Станица. Мужчина уточнил, что оставил лодку на озере на зиму. Чтобы избежать кражи, рязанец прикрепил ее к берегу и опутал цепями мотор. Когда рыбак приехал проверить лодку, то обнаружил, что цепи, охраняющие оборудование, перекушены.

Полицейские выехали на место и нашли на берегу озера бутылки из-под спиртного. Оперативники выяснили, что алкоголь был куплен в населенном пункте неподалеку от озера. Опросив работников магазина, полицейские установили описание автомобиля, на котором передвигался покупатель. Им оказался 27-летний житель Сасова.

В его доме оперативники нашли похищенные мотор и лодочный винт. Вор рассказал, что приехал отдохнуть на озере Станица и заметил на берегу лодку. Рыбак демонтировал цепи и украл чужое оборудование. Отмечается, что похищенное житель Сасова рассчитывал использовать на своей лодке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.