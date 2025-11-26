Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 80.18 / 79.10 26/11 15:50
Нал. EUR 92.50 / 93.19 26/11 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
489
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
816
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 632
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Рязанской области полицейские раскрыли кражу с помощью оставленных вором бутылок
Инцидент произошел в Сасовском округе. В полицию обратился 43-летний рязанец и сообщил, что у него украли мотор и запасной винт с лодки, хранящейся на берегу озера Станица. Мужчина уточнил, что оставил лодку на озере на зиму. Чтобы избежать кражи, рязанец прикрепил ее к берегу и опутал цепями мотор. Когда рыбак приехал проверить лодку, то обнаружил, что цепи, охраняющие оборудование, перекушены. Полицейские выехали на место и нашли на берегу озера бутылки из-под спиртного. Оперативники выяснили, что алкоголь был куплен в населенном пункте неподалеку от озера. Опросив работников магазина, полицейские установили описание автомобиля, на котором передвигался покупатель. Им оказался 27-летний житель Сасова.

В Рязанской области полицейские раскрыли кражу с помощью оставленных вором бутылок. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в Сасовском округе. В полицию обратился 43-летний рязанец и сообщил, что у него украли мотор и запасной винт с лодки, хранящейся на берегу озера Станица. Мужчина уточнил, что оставил лодку на озере на зиму. Чтобы избежать кражи, рязанец прикрепил ее к берегу и опутал цепями мотор. Когда рыбак приехал проверить лодку, то обнаружил, что цепи, охраняющие оборудование, перекушены.

Полицейские выехали на место и нашли на берегу озера бутылки из-под спиртного. Оперативники выяснили, что алкоголь был куплен в населенном пункте неподалеку от озера. Опросив работников магазина, полицейские установили описание автомобиля, на котором передвигался покупатель. Им оказался 27-летний житель Сасова.

В его доме оперативники нашли похищенные мотор и лодочный винт. Вор рассказал, что приехал отдохнуть на озере Станица и заметил на берегу лодку. Рыбак демонтировал цепи и украл чужое оборудование. Отмечается, что похищенное житель Сасова рассчитывал использовать на своей лодке.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.