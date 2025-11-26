В Рязанской области осудили рецидивиста

На заседании Сараевского суда стало известно, что 61-летний житель села Муравлянка уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. В октябре прошлого года местный житель вновь совершил кражу металлической кровати и двух велосипедов из нежилого дома. Ущерб от его действий составил чуть более 5 000 рублей. Отмечается, что на момент совершения преступления мужчина имел неотбытое наказание. Суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В Рязанской области осудили рецидивиста. Об этом сообщает ИД «Пресса».

