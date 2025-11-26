В Рязани за последние 5 лет снизилась запылённость воздуха

Помимо этого, в Рязани стала ниже концентрация никеля в воздухе. Чаще всего, по данным исследования, атмосферу в городе портят формальдегид, взвешенные вещества, диоксид азота, сероводород, оксид углерода. По итогам 2024 года, Рязань стала городом с высоким уровнем загрязнения атмосферы, но с благоприятными климатическими условиями для рассеивания загрязняющих веществ.

