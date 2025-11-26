В Рязани случился пожар
Информация о пожаре в нежилом строении поступила 25 ноября в 08:17. В результате огнем поврежден навес. В тушении участвовали 12 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.
