В Рязани случился пожар

Информация о пожаре в нежилом строении поступила 25 ноября в 08:17. В результате огнем поврежден навес. В тушении участвовали 12 человек, 3 единицы техники. Площадь пожара составила один квадратный метр. Пострадавших нет.