В Рязани сбили семилетнего пешехода

ДТП произошло 25 ноября, примерно в 13:20, около дома № 12 по улице Крупской. По предварительной информации полицейских, 53-летний рязанец, управляя автомобилем «Мицубиси», наехал на семилетнего пешехода. Несовершеннолетнему потребовалась медпомощь. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства происшествия.