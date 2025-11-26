В Рязани произошло ДТП с участием автокрана
Отмечается, что авария случилась на пересечении улиц Советской Армии и Новоселов. Судя по кадрам, столкнулись автокран и легковушка. По словам очевидцев, ДТП произошло из-за того, что один из участников движения пытался обогнать второго. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
