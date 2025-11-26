В Рязани произошла драка с ножом
Дружинники 25 ноября патрулировали в Железнодорожном районе Рязани. Они пресекли драку, в которой один из участников конфликта попытался использовать нож. Молодые люди задержаны и переданы сотрудникам полиции.
В Рязани произошла драка с ножом. Об этом сообщили в группе «Русская Община | Рязань» в «ВК».
Дружинники 25 ноября патрулировали в Железнодорожном районе Рязани. Они пресекли драку, в которой один из участников конфликта попытался использовать нож.
Молодые люди задержаны и переданы сотрудникам полиции.
Фото: группа «Русская Община | Рязань» в «ВК»