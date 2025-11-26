В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО

ВС России отразили восемь атак противника в районе Гришина и Котлина в ДНР. Украинская армия лишилась до 1460 военных. ПВО сбила четыре снаряда системы HIMARS и 154 беспилотника.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки в зоне СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

