В четверг в Рязани отключат воду еще по двум адресам

В четверг, 27 ноября, c 09:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам улица Гоголя, дом № 52 корп.1; улица Черновицкая, дом № 20 корп.1.

В четверг в Рязани отключат воду еще по двум адресам. Об этом сообщает «Водоканал».

Напомним, помимо этого, без воды 27 ноября останутся сотни рязанцев. С подробным списком отключения можно ознакомиться по ссылке.