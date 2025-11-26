В четверг в Рязани отключат воду еще по двум адресам
В четверг в Рязани отключат воду еще по двум адресам. Об этом сообщает «Водоканал».
В четверг, 27 ноября, c 09:00 до 15:00 ресурса не будет по адресам
- улица Гоголя, дом № 52 корп.1;
- улица Черновицкая, дом № 20 корп.1.
Напомним, помимо этого, без воды 27 ноября останутся сотни рязанцев. С подробным списком отключения можно ознакомиться по ссылке.