Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 80.18 / 79.10 26/11 15:50
Нал. EUR 92.50 / 93.19 26/11 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
489
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
816
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 632
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
URA.RU: в Екатеринбурге сотрудник ЧОПа до смерти избил мужчину

В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа до смерти избил мужчину. Об этом сообщило издание URA.RU.

Отмечается, что инцидент произошел 7 ноября в сетевом магазине на улице Пехотинцев. По данным издания, 33-летний мужчина вел себя подозрительно, из-за этого работники соседнего магазина вызвали ЧОП.

Охранники прибыли и стали бить потерпевшего руками и ногами, уточнили в публикации. После этого мужчину доставили в отдел полиции, но он уже был мертв.

Одного из охранников заключили под стражу.

Следователи возбудили против него дело по двум статьям — ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником ЧОП, совершенное с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия).

Фото: E1.RU