URA.RU: в Екатеринбурге сотрудник ЧОПа до смерти избил мужчину

В Екатеринбурге сотрудник ЧОПа до смерти избил мужчину. Об этом сообщило издание URA.RU.

Отмечается, что инцидент произошел 7 ноября в сетевом магазине на улице Пехотинцев. По данным издания, 33-летний мужчина вел себя подозрительно, из-за этого работники соседнего магазина вызвали ЧОП.

Охранники прибыли и стали бить потерпевшего руками и ногами, уточнили в публикации. После этого мужчину доставили в отдел полиции, но он уже был мертв.

Одного из охранников заключили под стражу.

Следователи возбудили против него дело по двум статьям — ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 2 ст. 203 УК РФ (превышение полномочий работником ЧОП, совершенное с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия).

Фото: E1.RU