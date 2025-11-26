Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев

Ему было 87 лет. По открытым данным, под руководством Соболева были разработаны пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и ряд других. Он являлся доктором технических наук, профессором и возглавлял кафедру теоретической механики Волгоградского политехнического института.