Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев
Скончался создатель пусковых комплексов «Тополь» и «Искандер» Валериан Соболев. Об этом пишет РИА Новости.
Ему было 87 лет.
Друг семьи Вячеслав Черепахин рассказал, что Валериан Маркович ушел из жизни 25 ноября после продолжительной болезни.
По открытым данным, под руководством Соболева были разработаны пусковые комплексы «Пионер», «Тополь», «Искандер» и ряд других.
Он являлся доктором технических наук, профессором и возглавлял кафедру теоретической механики Волгоградского политехнического института.