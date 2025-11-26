Рязань
С начала года рязанцам выплатили более 3,8 млрд по больничным

С начала года рязанцам оплатили свыше 263 тысяч электронных больничных на сумму 3,8 миллиарда рублей. Об этом 26 ноября сообщили в региональном отделении СФР.

Рязанцам напомнили, что пособия по временной нетрудоспособности могут получить работающие жители области в случаях заболевания, получения травмы, необходимости ухода за заболевшим членом семьи, карантина, протезирования в условиях стационара.

Первые три дня болезни работодатель оплачивает из собственных средств, а последующие — отделение СФР по Рязанской области.

Средний дневной заработок для оплаты пособия по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из всех доходов работника за два предыдущих года. Процент выплаты определяется страховым стажем:

  • при стаже до 5 лет — 60% от заработка;
  • от 5 до 8 лет — 80%;
  • более 8 лет — 100%.

Сведения, необходимые для расчета пособия, работодатели передают в региональное отделение СФР в течение трех рабочих дней с даты закрытия больничного. Выплату производят в течение 10 дней.

Средний размер пособия в 2025 году составляет более 14,5 тысяч рублей.