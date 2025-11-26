Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне
Отмечается, что снимки сделали в 4-м микрорайоне. По данным жителей, в отлов постоянно делаются заявки. «Дорога к 71 школе и детским садам № 7 и 157 у нас одна. Собаки всегда облаивают прохожих», — написал автор.
Рязанцы пожаловались на стаю бродячих собак в Песочне. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
