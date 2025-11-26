Рязанцев предупредили о повышении тарифов ЖКУ в 2026 году

Правительство утвердило предельные значения индексации платы за жилищно-коммунальные услуги. С начала года тарифы будут повышены единообразно по всей стране — в среднем на 1,7%. Однако с 1 октября ожидается более заметный рост, при этом его масштаб будет зависеть от региона.

Россиян предупредили о повышении тарифов ЖКУ в 2026 году. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал правовой информации.

