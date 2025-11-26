Рязанцев предупредили о мошенниках в преддверии «Черной пятницы»

Отмечается, что самый распространенный вид обмана — создание фейковых сайтов. Они могут маскироваться под известные интернет-площадки или выглядеть как совершенно новые страницы с низкими ценами. Второй вид мошенничества — рассылка фишинговых писем. Сообщение поступает якобы от известной площадки и содержит ссылку, например, на «закрытую распродажу». Переход может скрывать вирус, который установится на устройство.

Рязанцев предупредили о мошенниках в преддверии «Черной пятницы». Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Телефонные мошенники также используют «черную пятницу» какинформационный повод. Они рассчитывают, что многие купили различные товары, и звонят под видом курьеров. В разговоре просят сообщить код для подтверждения заказа или его получения.