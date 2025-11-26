Рязанцам назвали продукты, повышающие риск развития рака легких

Ученые выяснили, что характер потребляемых углеводов и их влияние на уровень сахара в крови по-разному связаны с онкологическими рисками. Гликемический индекс отражает, насколько быстро углеводы повышают уровень сахара в крови. Продукты с высоким ГИ — белый хлеб, сладости, очищенный рис — вызывают резкие скачки глюкозы и инсулина, что может стимулировать воспаление и клеточную пролиферацию.

Россиянам назвали продукты, повышающие риск развития рака легких. Об этом сообщает Газета.RU со ссылокй на журнал AFM.

Люди, рацион которых содержал продукты с наиболее высоким гликемическим индексом, имели примерно на 13% более высокий риск развития рака легких, чем те, кто придерживался питания с низким ГИ.