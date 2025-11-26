Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
508
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
828
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 647
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 628
Рязанцам напомнили о мерах социальной поддержки на догазификацию жилья
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о возможности получения субсидии на догазификацию жилья. Такая мера социальной поддержки граждан введена в регионе по инициативе губернатора Павла Малкова в рамках реализации профильной программы и задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Осуществляется бесплатное подведение газа до границ земельного участка частных домовладений в газифицированных населенных пунктах. Программа бессрочна.

В Рязанской области по инициативе главы региона Павла Малкова принят закон, согласно которому гражданам ряда льготных категорий предоставляются субсидии в размере до 100 тысяч рублей на технологическое присоединение газового оборудования в жилых помещениях. Средства могут быть направлены на покупку и установку такого оснащения, проведение работ внутри границ земельных участков.

Социальную поддержку вправе получить участники СВО и члены их семей, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и других боевых действий, члены семей погибших, а также многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды 1 группы и жители региона, которые ухаживают за детьми с инвалидностью. С начала года за мерой поддержки обратились почти 280 человек.

«Благодаря программе, инициированной нашим Президентом, растет число газифицированных домов. Рязанцы подали более 14 тысяч заявок на подключение к газовой сети, почти 10 тысяч из них уже исполнены. Государство бесплатно строит газопровод до границ участка. На региональном уровне помогаем малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и ветеранам приобрести и подключить газовое оборудование, чтобы завести газ в дом. Расширили перечень льготников — теперь выплаты и субсидии на догазификацию могут получить семьи участников СВО», — отметил Малков.

За мерой поддержки необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ. Заявление также можно подать на портале «Госуслуги». Получить субсидию можно однократно в течение трех лет и в отношении одного жилого помещения. Для этого необходимо наличие договора с газораспределительной организацией о подключении к сети. Гражданин также должен быть собственником жилого помещения, в отношении которого проводятся работы.

Подробная информация о мере поддержки размещена на сайте управления социальной защиты населения Рязанской области, а также в региональном мобильном приложении «Открытый регион.62» или по телефону контакт-центра: 8-800-100-00-01.