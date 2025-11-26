Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.59 -0.37 27/11
ЦБ EUR 91.5 0.53 27/11
Нал. USD 79.50 / 80.05 26/11 18:15
Нал. EUR 92.50 / 93.19 26/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
508
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
828
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 647
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 628
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанцам дали рекомендации при покупке квартиры или автомобиля у пенсионера
Рязанская полиция выпустила рекомендации для жителей региона из-за участившихся случаев мошенничества с «бабушкиной» схемой продажи квартир и машин. Полицейские отметили, что при покупке квартиры/автомобиля у пенсионеров следует тщательно проверить дееспособность продавца, связаться с его родственниками, убедиться, что сделка совершается по рыночной цене без спешки, и провести все расчеты безналичным способом после перехода права собственности. Дополнительно можно запросить справки из диспансеров, нотариально заверить договор, сделать видеозапись сделки и настоять на одновременной покупке продавцом другого жилья.

Рязанцам дали рекомендации при покупке квартиры или автомобиля у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанская полиция выпустила рекомендации для жителей региона из-за участившихся случаев мошенничества с «бабушкиной» схемой продажи квартир и машин. Полицейские отметили, что при покупке квартиры/автомобиля у пенсионеров следует тщательно проверить дееспособность продавца, связаться с его родственниками, убедиться, что сделка совершается по рыночной цене без спешки, и провести все расчеты безналичным способом после перехода права собственности. Дополнительно можно запросить справки из диспансеров, нотариально заверить договор, сделать видеозапись сделки и настоять на одновременной покупке продавцом другого жилья.

Риски, на которые стоит обратить внимание:

  • Слишком низкая цена или спешка: подозрительно низкая цена и сильное давление со стороны продавца (или его представителей) могут указывать на мошенническую схему.
  • Продажа «в никуда»: пенсионер, не имея нового жилья, продает текущее. Это может свидетельствовать о том, что он не понимает последствий сделки или находится под давлением. В идеале продавец должен либо купить другое жилье, либо переехать к родственникам.
  • Непрозрачные мотивы: если продажа связана с долгами, семейными конфликтами или давлением со стороны третьих лиц, сделка может быть оспорена.

Ранее стало известно о новом уголовном деле с «бабушкиной схемой» в Рязани.