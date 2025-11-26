Рязанцам дали рекомендации при покупке квартиры или автомобиля у пенсионера

Рязанцам дали рекомендации при покупке квартиры или автомобиля у пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Рязанская полиция выпустила рекомендации для жителей региона из-за участившихся случаев мошенничества с «бабушкиной» схемой продажи квартир и машин. Полицейские отметили, что при покупке квартиры/автомобиля у пенсионеров следует тщательно проверить дееспособность продавца, связаться с его родственниками, убедиться, что сделка совершается по рыночной цене без спешки, и провести все расчеты безналичным способом после перехода права собственности. Дополнительно можно запросить справки из диспансеров, нотариально заверить договор, сделать видеозапись сделки и настоять на одновременной покупке продавцом другого жилья.

Риски, на которые стоит обратить внимание:

Слишком низкая цена или спешка: подозрительно низкая цена и сильное давление со стороны продавца (или его представителей) могут указывать на мошенническую схему.

Продажа «в никуда»: пенсионер, не имея нового жилья, продает текущее. Это может свидетельствовать о том, что он не понимает последствий сделки или находится под давлением. В идеале продавец должен либо купить другое жилье, либо переехать к родственникам.

Непрозрачные мотивы: если продажа связана с долгами, семейными конфликтами или давлением со стороны третьих лиц, сделка может быть оспорена.

Ранее стало известно о новом уголовном деле с «бабушкиной схемой» в Рязани.