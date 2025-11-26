Рязань
Павел Малков: начинаем проектировать новый комплекс общежитий для рязанских вузов по нацпроекту «Молодежь и дети»
Губернатор Павел Малков рассказал о планах по обновлению общежитий ведущих вузов Рязанской области, а также о проекте создания нового жилищного комплекса для студентов. Работа проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Павел Малков заявил, что в регионе продолжат приводить в порядок студенческие общежития. В этом году, в частности, проведен капремонт здания общежития РГУ имени С. А. Есенина на Касимовском шоссе: обновлены комнаты, места общего пользования, подвал и технический этаж, заменены инженерные коммуникации, установлена новая система пожарной сигнализации.

По словам главы региона, в дальнейшем капитально ремонтировать общежития, в том числе для студентов РГУ и РязГМУ, будут ежегодно на системной основе. Для этого используются все федеральные возможности. Эти планы обсуждались в ходе рабочей встречи губернатора и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

Павел Малков также сообщил, что в регионе есть необходимость в дополнительных помещениях для проживания студентов.

«В Рязанской области прекрасные вузы, к нам приезжают учиться много ребят из других регионов. Но есть недостаток в комфортных жилых помещениях для студентов. Поэтому, помимо системного ремонта общежитий каждого вуза, начинаем проектировать новый комплекс общежитий для всех вузов региона. Сейчас сделан первый эскизный проект, дальше — проектирование и уже непосредственно строительство. Это очень масштабный и дорогой проект. Предстоит пройти большой путь, чтобы получить федеральную поддержку. Но такой проект — серьезные инвестиции в будущее нашего региона, который нам в любом случае необходимо реализовать», — сказал Павел Малков.