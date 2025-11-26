Опубликован прогноз погоды на 27 ноября в Рязанской области

В области будет облачно. Местами ожидаются небольшие осадки. Ночью и утром прогнозируют гололедицу. Ветер будет южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −1…4°С, днем — 2…7°С.