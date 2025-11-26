Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
Чтв, 27
Птн, 28
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 80.18 / 79.10 26/11 15:50
Нал. EUR 92.50 / 93.19 26/11 15:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
488
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
816
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 632
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 607
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Нефтяники передали 3 тонны кормов в Окский заповедник

В Окском заповеднике волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании провели акцию «Покорми зубра». Они передали в питомник три тонны сочных кормов: яблоки, морковь, тыкву, кабачки, картофель.

Известно, что Окский заповедник более 50 лет участвует в международной программе по восстановлению популяции чистокровного кавказско-беловежского зубра. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. Сейчас в заповеднике обитает 36 зубров, в том числе, шесть зубрят, родившихся в этом году.

Сотрудники Окского заповедника во время акции рассказали гостям об уходе за животными. Также специалисты показали, как и чем правильно подкармливать зубров.

Участники акции побывали в Музее природы заповедника, где представлена экспозиция мещерской фауны из почти 200 предметов. Тематические диорамы и аудиозаписи голосов зверей и птиц дают представление о животном мире заповедника. С помощью интерактивной панели волонтеры познакомились с его ландшафтами и водными объектами, редкими видами растений и животных.