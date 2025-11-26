Нефтяники передали 3 тонны кормов в Окский заповедник

В Окском заповеднике волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании провели акцию «Покорми зубра». Они передали в питомник три тонны сочных кормов: яблоки, морковь, тыкву, кабачки, картофель.

Известно, что Окский заповедник более 50 лет участвует в международной программе по восстановлению популяции чистокровного кавказско-беловежского зубра. Этот вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу. Сейчас в заповеднике обитает 36 зубров, в том числе, шесть зубрят, родившихся в этом году.

Сотрудники Окского заповедника во время акции рассказали гостям об уходе за животными. Также специалисты показали, как и чем правильно подкармливать зубров.

Участники акции побывали в Музее природы заповедника, где представлена экспозиция мещерской фауны из почти 200 предметов. Тематические диорамы и аудиозаписи голосов зверей и птиц дают представление о животном мире заповедника. С помощью интерактивной панели волонтеры познакомились с его ландшафтами и водными объектами, редкими видами растений и животных.