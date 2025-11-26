Названы любимые животные-персонажи россиян

Названы любимые животные-персонажи россиян. Исследование провел книжный сервис Литрес, банк ВТБ и рекомендательный сервис LiveLib.

По результатам опроса, лидером среди героев сказок стал фантастический Чеширский Кот (38%) из «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. На второй и третьей строчках тоже расположились сказочные коты — кот учёный (24%) из «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и Кот в сапогах (23%) из «Сказок моей матушки Гусыни» Шарля Перро.

В топ-3 любимых животных из русской литературы вновь вошли персонажи из семейства кошачьих. На первом месте — кот Матроскин (47%), герой повести Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». На втором — Кот Бегемот (43%) из «Мастера и Маргариты» Булгакова. Замыкает рейтинг котёнок по имени Гав (37%) из одноимённой книги Остера.

Рейтинг любимых животных из зарубежной литературы возглавила пантера Багира (44%) из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. На второй строчке почтовая сова Гарри Поттера Букля (30%) из романов Роулинг о мальчике-волшебнике, на третьей — вновь герой «Книги джунглей», мангуст Рикки-Тикки-Тави (27%).

«Судя по результатам исследования, любимые животные россиян — коты из сказок и классических произведений. В топе нет ни одной собаки — ни пса Шарика, ни Белого Бима Чёрного уха, ни Муму или Каштанки. Образ кота в мировой культуре многогранен и разнообразен — он и добрый советчик, наделённый вкрадчивой силой и мудростью, и служитель зла. Может балансировать между реальной и загробной жизнью, быть положительным персонажем или нечистью. В то время как у собак иная роль — быть верным другом и надёжным соратником. Они не отличаются хитростью и изощрённым умом, и больше зависят от людей, чем кошки», — комментирует Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний «Литрес».

"Сказки — одна из первых форм знакомства детей с литературой. Сказочные образы помогают сформировать базовое понимание социальных норм и заложить фундамент культурного кода поколения. Чтение сказок позволяет анализировать жизненные ситуации и поступки героя, понимать его внутреннее состояние, распознавать конфликты и смыслы", — комментирует Дмитрий Брейтенбихер, член правления ВТБ, герой имиджевой ТВ-кампании «ВТБ — это классика».