На рязанской остановке сфотографировали урну без дна

Рязанец уточнил, что фотографию сделал на остановке общественного транспорта «Коттеджный поселок Радужный» в Дядькове, на улице Грачи. На кадре видно, что вокруг урны, у которой нет дна, разбросан мусор.