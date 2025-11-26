На рязанской остановке сфотографировали урну без дна
Рязанец уточнил, что фотографию сделал на остановке общественного транспорта «Коттеджный поселок Радужный» в Дядькове, на улице Грачи. На кадре видно, что вокруг урны, у которой нет дна, разбросан мусор.
На рязанской остановке сфотографировали урну без дна. Фото прислали в комментарии губернатору Павлу Малкову 26 ноября.
