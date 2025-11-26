МегаФон стал лидером рынка частных LTE-сетей

МегаФон подтвердил лидерство в сегменте частных сетей, заняв первую строчку в ежегодном отраслевом аналитическом исследовании ComNews «Корпоративные сети Private LTE/5G в России и Казахстане». Ранее оператор был признан рекордсменом по количеству коммерческих запусков таких проектов в 2025 году согласно обзору от агентства «ИАА Рустеле. Ком». Об этом сообщили в пресс-службе сотового оператора.

Карта корпоративных сетей обновляется ComNews ежегодно и уже стала надежным источником аналитики на рынке. Ее регулярная публикация позволяет отслеживать тренды, изменение объемов портфелей участников рынка и технологическую зрелость решений. Кроме того, эксперты оценивают реализованные проекты с точки зрения географии внедрения и отраслевой принадлежности заказчика.

В исследовании этого года МегаФон занимает лидирующее положение на рынке — в портфеле оператора 46 коммерческих реализованных проектов, что составляет более 45% от всех коммерческих сетей в стране. Примечательно, что семь pLTE были построены оператором в этом году, что так же стало рекордом и составило половину от общего количества запусков в России за этот период (по данным «ИАА Рустеле. Ком»).

Стремительный рост рынка частных LTE-решений — закономерный ответ на возрастающую потребность бизнеса в надежной связи в условиях сложной промышленной среды. Предприятиям критически важна гарантированная пропускная способность для передачи данных с датчиков, видеопотоков и управляющих сигналов. Не менее существенна возможность изолировать сеть от публичного интернета для защиты критических данных и процессов. Кроме того, растет спрос на интеграцию с IIoT-решениями.

Важное конкурентное преимущество pLTE, реализуемых МегаФоном, — первенство в области киберзащиты. Оператор разработал, протестировал и аттестовал интегрированный комплекс защиты (криптошлюзы, межсетевые экраны, системы обнаружения вторжений), который уже внедрен в построенные сети на критически важных объектах энергетики. Решение полностью соответствует требованиям ФЗ-187 для класса КИИ-1, что исключает необходимость дополнительной аттестации.

«Частные сети становятся критически важным элементом цифровой инфраструктуры предприятий. Наш портфель из почти полусотни построенных pLTE — это не просто цифра, а подтверждение доверия со стороны крупнейших игроков рынка. Многие из этих проектов имеют длительный цикл принятия решений: требуется проработка технических аспектов, интеграция с существующими системами, согласование требований безопасности. Именно поэтому лидерство по количеству реализованных коммерческих проектов в этом году особенно ценно — оно показывает, что накопленная экспертиза и системный подход позволяют успешно преодолевать сложности и выводить инфраструктуру на стадию реальной эксплуатации», — заявил Семен Захаров, директор департамента по реализации проектов корпоративного бизнеса МегаФона.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон"/Shutterstock