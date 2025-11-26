Рязань
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 2025 15:54
472
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
802
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 617
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 578
«Газпром межрегионгаз Рязань» поощрит добросовестных абонентов

«Газпром межрегионгаз Рязань» объявляет о старте новогодней акции «Добросовестный абонент». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В конкурсе участвуют добросовестные потребители, зарегистрированные в электронном «Личном кабинете», которые своевременно оплачивают счета за газ. На 31 декабря 2025 года у них не должно быть задолженности.

Рандомным способом выберут 30 победителей, они получат приз в размере 1 тысяча рублей для оплаты газа. Сумму зачислят на лицевой счет абонента. Итоги акции подведут в январе 2026 года.

«Уже второй год подряд перед Новым годом мы запускаем акцию „Добросовестный абонент“. Проведение конкурса — один из способов сказать нашим ответственным потребителя спасибо за их сознательный подход в оплате ресурса», — отметил заместитель гендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей Роман Никонов.