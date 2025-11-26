«Газпром межрегионгаз Рязань» поощрит добросовестных абонентов

«Газпром межрегионгаз Рязань» объявляет о старте новогодней акции «Добросовестный абонент». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В конкурсе участвуют добросовестные потребители, зарегистрированные в электронном «Личном кабинете», которые своевременно оплачивают счета за газ. На 31 декабря 2025 года у них не должно быть задолженности.

Рандомным способом выберут 30 победителей, они получат приз в размере 1 тысяча рублей для оплаты газа. Сумму зачислят на лицевой счет абонента. Итоги акции подведут в январе 2026 года.

«Уже второй год подряд перед Новым годом мы запускаем акцию „Добросовестный абонент“. Проведение конкурса — один из способов сказать нашим ответственным потребителя спасибо за их сознательный подход в оплате ресурса», — отметил заместитель гендиректора по работе с социально значимой категорией потребителей Роман Никонов.