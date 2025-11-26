ГАИ анонсировала очередной рейд в Рязанской области
В среду, 26 ноября, в Рязанской области пройдут рейды, направленные на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой пассажиров автобусами. Отмечается, что их проводят в целях профилактики ДТП.
