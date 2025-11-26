Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Чебоксарах. Об этом сообщил в своих соцсетях глава Чувашии Олег Николаев.

Отмечается, что ночью в результате атаки беспилотников повреждены два жилых дома в Чебоксарах. Также пострадали два человека, включая подростка.

По словам Николаева, жители, которых эвакуировали из поврежденных зданий, возвращаются в дома. На месте продолжают работать экстренные службы.

Фото и видео: Telegram-канал «Осторожно, новости»