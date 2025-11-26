Для детей в Рязанской области закупят новогодние подарки на 37 миллионов рублей

В составе подарка, кроме разных видов конфет, будет настольная игра-ходилка на тему «А у нас в Рязани грибы с глазами?». Отмечается, что она должна пробуждать интерес к региону и стать стимулом для посещения областного центра. На поле игры необходимо обозначить не менее 10 мест, где в Рязани спрятаны скульптуры грибов «с глазами». Подарки необходимо упаковать в рюкзак с индивидуальным дизайном, разработанным специально для Рязанской области. На нем нужно изобразить популярные места региона, туристические объекты, гриб, автомобиль с ВДНХ, символы ВДВ (парашют, десантник или самолет), елочки, снежинки и надписи «С Новым годом!», «Ваша Рязанская семейная Губерния».

На поставку новогодних подарков с вложением для некоторых категорий детей в Рязанской области выделили 37 миллионов 12 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, поставщику необходимо подготовить 37 тысяч 12 сладких подарков. В каждый из них должны входить кондитерские изделия весом не менее 920 граммов.

В составе подарка, кроме разных видов конфет, будет настольная игра-ходилка на тему «А у нас в Рязани грибы с глазами?». Отмечается, что она должна пробуждать интерес к региону и стать стимулом для посещения областного центра. На поле игры необходимо обозначить не менее 10 мест, где в Рязани спрятаны скульптуры грибов «с глазами».

Подарки необходимо упаковать в рюкзак с индивидуальным дизайном, разработанным специально для Рязанской области. На нем нужно изобразить популярные места региона, туристические объекты, гриб, автомобиль с ВДНХ, символы ВДВ (парашют, десантник или самолет), елочки, снежинки и надписи «С Новым годом!», «Ваша Рязанская семейная Губерния».

Также детям подарят шарф и календарь на 2026 год с QR-кодом, открывающим анимационное приглашение на прогулку по новогодней столице, рассказ о всем наполнении рюкзака и поздравление от Деда Мороза.

Стилистика всех вложений должна соответствовать друг другу.

Заказчик выступило ГКУ РО «Управление социальной защиты населения Рязанской области.

Срок действия контракта — до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в 2024 году на подарки детям потратили 22 миллиона 399 тысяч рублей. На праздник юные рязанцы получили килограмм конфет, книгу с 3D дополнением, новогоднюю игрушку из дерева в форме объемной елочки.