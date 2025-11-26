Рязанские студенты получили поощрительные премии гордумы

Рязань
25 ноября прошло заседание совета по присуждению поощрительных премий. В работе участвовали глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы Антон Астафьев, представители рязанских вузов. Собравшимся представили научные работы студентов РГУ имени С. А. Есенина, РГРТУ имени В. Ф. Уткина и РГАТУ имени П. А. Костычева. Проекты были посвящены вопросам краеведения и повышения интереса к изучению истории родного края. По итогам голосования девяти научным работам присуждены поощрительные премии.

Рязанские студенты получили поощрительные премии. Об этом сообщили в пресс-службе гордумы.

25 ноября прошло заседание совета по присуждению поощрительных премий. В работе участвовали глава муниципального образования, председатель гордумы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы Антон Астафьев, представители рязанских вузов.

Собравшимся представили научные работы студентов РГУ имени С. А. Есенина, РГРТУ имени В. Ф. Уткина и РГАТУ имени П. А. Костычева.

Проекты были посвящены вопросам краеведения и повышения интереса к изучению истории родного края, решения проблем экологии и развития производств, экономическим аспектам, в частности, реализации инициативного бюджетирования и оптимизации производственных процессов.

«Радует, что наши студенты не ограничиваются рамками учебного процесса, а активно реализуют себя в научной и общественной деятельности», — отметила Татьяна Панфилова.

По итогам голосования девяти научным работам присуждены поощрительные премии.