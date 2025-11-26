Актриса Аглая Тарасова получила условный срок по делу о контрабанде наркотиков

Тарасовой назначили три года условного срока и штраф в 200 тысяч рублей. Артистку задержали 28 августа в аэропорту Домодедово по прилёте из Тель-Авива. С собой у неё был вейп с 0,4 грамма масла каннабиса. Перед приговором актриса сказала, что устройство ей подарили, что внутри — не знала.

