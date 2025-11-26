63-летнего рязанца осудили за хранение марихуаны

Мужчина собрал дикие запрещенные растения, высушил их и хранил дома для личного употребления. Цели сбыта у него не было. Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции.

63-летнего рязанца осудили за хранение марихуаны. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Мужчина собрал дикие запрещенные растения, высушил их и хранил дома для личного употребления. Цели сбыта у него не было.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Суд назначил ему четыре года лишения свободы условно.