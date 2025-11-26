35-летнего рязанца осудили за угон машины и пьяную езду

Установлено, что в марте мужчина вновь угнал автомобиль. За руль он сел в нетрезвом состоянии. Нарушителя остановили сотрудники полиции. Его приговорили к лишению свободы на три года условно и изъяли права на 3 года и 5 месяцев.