ВСУ атаковали российские регионы беспилотниками типа FP-1

Отмечается, что БПЛА несли в себе до 60 кг взрывчатки. Их запускали из трёх областей Украины: Одесской, Николаевской и Полтавской. По предварительной информации, украинские дроны несли боевую нагрузку в виде осколочно-фугасных снарядов ОФБ-60-ЯУ.