Водители сообщили, что массово пробивают колеса на одной из улиц в Рязани

Отмечается, что на улице 9-я Линия размыло асфальт. На правой стороне дороги образовались ямы, заполненные водой. Из-за этого, по словам автора поста, водители массово пробивают колеса машин.

Водители сообщили, что массово пробивают колеса на одной из улиц в Рязани. Пост об этом 24 ноября опубликован в соцсетях.

