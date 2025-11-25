«Ведомости»: магистральные оптические кабели связи в России близки к предельному возрасту

По данным издания, менять нужно больше половины интернет-кабелей оптоволокна — основную часть прокладывали еще 25 лет назад. Их изнашивание ведет к проблемам с интернетом. Для современных сервисов и дата-центров они не подходят. Специалисты отметили, что если с проблемой ничего не делать, число сбоев и лагов будет только расти.

