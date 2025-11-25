В Шилове женщина обокрала ПВЗ интернет-магазина

По данным УМВД, 40-летняя жительница Шилова являлась работницей ПВЗ. Отмечается, что в последнее время женщина начала употреблять наркотики и решила украсть с работы бытовую технику и электронику, чтобы продать и купить вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Шилове женщина обокрала ПВЗ интернет-магазина. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

