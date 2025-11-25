Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 79.35 25/11 17:45
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
400
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
748
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 579
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В Шилове женщина обокрала ПВЗ интернет-магазина
По данным УМВД, 40-летняя жительница Шилова являлась работницей ПВЗ. Отмечается, что в последнее время женщина начала употреблять наркотики и решила украсть с работы бытовую технику и электронику, чтобы продать и купить вещества. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Шилове женщина обокрала ПВЗ интернет-магазина. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным УМВД, 40-летняя жительница Шилова являлась работницей ПВЗ. Отмечается, что в последнее время женщина начала употреблять наркотики и решила украсть с работы бытовую технику и электронику, чтобы продать и купить вещества.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.