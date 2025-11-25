В Рязанской области снова выросла заболеваемость ОРВИ и COVID-19

С 17 по 23 ноября в регионе зарегистрировано 5 147 случаев ОРВИ. Отмечается, что показатель заболеваемости вырос на 15,2% по сравнению с предыдущей неделей. Большинство заболевших (74,9%) — жители Рязани. Помимо этого, в регионе зарегистрировано 19 случаев COVID-19.