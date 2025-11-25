В Рязанской области при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

Отмечается, что авария случилась во вторник, 25 ноября, на 400-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе. Столкнулись «Киа Рио» и «Камаз». В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.

В Рязанской области при столкновении фуры и легковушки погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Отмечается, что авария случилась во вторник, 25 ноября, на 400-м километре автодороги М-5 «Урал» в Сасовском районе.

Столкнулись «Киа Рио» и «Камаз».

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия.