В Рязанской области на 36% выросло число пожаров из-за печного отопления

По данным МЧС, на текущий период 2025 года доля таких происшествий составила 13% от всех возгораний. «Из 728 пожаров в зданиях различного назначения 94 случая произошли из-за неисправности или неправильной эксплуатации печей. В результате этого пострадали 5 человек, что составляет 16% от общего числа», — рассказали специалисты. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество печных пожаров резко возросло — с 69 до 94 случаев, то есть на 36%.

В Рязанской области на 36% выросло число пожаров из-за печного отопления. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным МЧС, на текущий период 2025 года доля таких происшествий составила 13% от всех возгораний.

«Из 728 пожаров в зданиях различного назначения 94 случая произошли из-за неисправности или неправильной эксплуатации печей. В результате этого пострадали 5 человек, что составляет 16% от общего числа», — рассказали специалисты.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество печных пожаров резко возросло — с 69 до 94 случаев, то есть на 36%.