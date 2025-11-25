В Рязанской области горел жилой дом

Отмечается, что ЧП случилось в понедельник, 24 ноября, в селе Кузьминское Рыбновского района. Огнём поврежден дом. В тушении участвовали 13 человек и четыре единицы техники. Площадь пожара составила 96 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.