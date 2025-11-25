В Рязанской области 26 ноября ожидается дождь со снегом
В среду в регионе будет облачно, местами дождь со снегом. Температура воздуха ночью составит 0, +2 градуса, днем — +2,+4. Ветер южный. Атмосферное давление ниже нормы.
