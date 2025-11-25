В Рязани врачи спасли женщину с осложнениями после кесарева сечения

Рязанка попала в больницу на 10-е сутки после кесарева сечения, проведённого в Коломенском перинатальном центре. Отмечается, что ее госпитализировали в ОКБ в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали у пациентки тяжёлый инфекционно-токсический и гиповолемический шок после родов. Команда медиков оперативно разработала необходимый план действий и незамедлительно начала интенсивную терапию. Женщину удалось спасти.