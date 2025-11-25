В Рязани осудили банду из 11 иностранцев за сбыт наркотиков

В Рязани осудили банду из 11 иностранцев за сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что с 2022 по 2025 годы осужденные, являясь участниками преступного сообщества, осуществляли деятельность по незаконному сбыту наркотиков на территории Рязанской, Московской и Ивановской областей.

Правоохранители изъяли более 11 кг синтетических наркотиков.

Суд приговорил иностранцев к лишению свободы на сроки от 8 до 12 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и общего режимов со штрафами.

Кроме того, судом конфискованы мобильные телефоны осужденных, использованные ими при совершении преступлений.