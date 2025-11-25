В Рязани начали развивать инклюзивный спортивный проект — пара-чир

Об этом сообщает зампред правительства Рязанской области Наталья Суворова. Суворова рассказала, что дисциплина сочетает элементы танца, акробатики и спорта. Для тренировок купили профессиональные коляски, адаптированные для выполнения хореографических элементов. Занятия проходят на базе Центра социального развития. Справка: Пара-чир — танцевально-акробатическая дисциплина для детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.