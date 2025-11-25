Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 79.35 25/11 17:45
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 17:45
Об этом сообщает зампред правительства Рязанской области Наталья Суворова. Суворова рассказала, что дисциплина сочетает элементы танца, акробатики и спорта. Для тренировок купили профессиональные коляски, адаптированные для выполнения хореографических элементов. Занятия проходят на базе Центра социального развития. Справка: Пара-чир — танцевально-акробатическая дисциплина для детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.

В Рязани начали развивать инклюзивный спортивный проект — пара-чир. Об этом сообщает зампред правительства Рязанской области Наталья Суворова.

Суворова рассказала, что дисциплина сочетает элементы танца, акробатики и спорта. Для тренировок купили профессиональные коляски, адаптированные для выполнения хореографических элементов.

Занятия проходят на базе Центра социального развития.

Справка:

Пара-чир — танцевально-акробатическая дисциплина для детей с ограниченными возможностями опорно-двигательного аппарата.