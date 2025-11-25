В Рязани аварийно отключили свет на трех улицах
В Рязани аварийно отключили свет на трех улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях во вторник, 25 ноября.
Электричества нет на следующих улицах:
- Большая;
- Советской Армии;
- Новоселов.
Работы осуществляют бригады РГРЭС. Восстановление подачи электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.