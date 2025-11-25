В Рязани аварийно отключили свет на трех улицах

Электричества нет на следующих улицах: Большая; Советской Армии; Новоселов. Работы осуществляют бригады РГРЭС. Восстановление подачи электроснабжения планируется в течение четырех часов с момента отключения.