Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
Срд, 26
Чтв, 27
ЦБ USD 78.96 0.04 26/11
ЦБ EUR 90.97 -0.4 26/11
Нал. USD 79.81 / 79.35 25/11 17:45
Нал. EUR 92.31 / 93.99 25/11 17:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
Вчера 15:54
400
Чеховскую «Чайку» по-новому показали на рязанском фестивале «Свидания...
В Рязанском театре драмы состоялся показ спектакля «Чай...
21 ноября 13:35
748
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 579
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
9 441
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России введут период охлаждения при продаже квартир
В Госдуме предложили ужесточить правила сделок с жильём, чтобы защитить пожилых людей от давления и мошенничества. Законопроект вводит недельный «период охлаждения», в течение которого продавца смогут уберечь от сомнительной сделки, если выяснится, что он действовал не по своей воле. Отмечается, что деньги за проданную квартиру будут переводить только после регистрации перехода прав и исключительно на банковский счёт. А тем, кто продаёт своё единственное жильё, придётся подтвердить, что им есть куда переехать. Если документ примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

В России введут период охлаждения при продаже квартир. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В Госдуме предложили ужесточить правила сделок с жильём, чтобы защитить пожилых людей от давления и мошенничества.

Законопроект вводит недельный «период охлаждения», в течение которого продавца смогут уберечь от сомнительной сделки, если выяснится, что он действовал не по своей воле.

Отмечается, что деньги за проданную квартиру будут переводить только после регистрации перехода прав и исключительно на банковский счёт. А тем, кто продаёт своё единственное жильё, придётся подтвердить, что им есть куда переехать.

Если документ примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.