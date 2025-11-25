В России введут период охлаждения при продаже квартир

В Госдуме предложили ужесточить правила сделок с жильём, чтобы защитить пожилых людей от давления и мошенничества. Законопроект вводит недельный «период охлаждения», в течение которого продавца смогут уберечь от сомнительной сделки, если выяснится, что он действовал не по своей воле. Отмечается, что деньги за проданную квартиру будут переводить только после регистрации перехода прав и исключительно на банковский счёт. А тем, кто продаёт своё единственное жильё, придётся подтвердить, что им есть куда переехать. Если документ примут, новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года.

